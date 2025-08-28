Çatalzeytin’de Kamyonet Yangını Meydana Geldi

YANGIN ÇIKTI

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasında bulunan saman balyaları alev aldı. Yangını söndürmeye çalışan sürücü yaralandı. Olay, Çatalzeytin ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.E.K. (36) isimli sürücünün yönetimindeki kamyonun kasasındaki balyaların tutuşması sonucunda yangın başladı.

İtfaiye MÜDAHALESİ

Yangını fark eden sürücü A.E.K., aracı güvenlik amacıyla ilçe dışına çıkardı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak, kamyonda çıkan yangına müdahale etmeye çalışan A.E.K.’nin elleri ve ayaklarında yanık oluştu. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çatalzeytin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.