Çatalzeytin’de Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen bir olayda, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Sercan Özdemir’in kullandığı 34 KL 4505 plakalı hafriyat kamyonu, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunun Hamidiye köyü yakınlarında devrilerek kaza yaptı.

KAZA YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Olayın duyulmasının ardından hızlıca kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Sercan Özdemir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Özdemir’in cesedi, Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.