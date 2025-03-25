Çatalzeytin’de Tofaş Araç Yangını Söndürüldü

YANGIN PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKTI

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, park halindeki Tofaş-Fiat marka bir otomobilde yangın başladı. Olay, ilçenin Yeni Sanayi Sitesi Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.S. adına kayıtlı otomobil, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline Çatalzeytin itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilin motor kısmında ciddi maddi hasar oluştu.