Çatı Katında Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGIN SINOP’TA ÇIKTI

Sinop’un Korucuk Mahallesi’nde, Adem Yaman’a ait 3 katlı binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik çabasıyla başarılı bir şekilde söndürüldü.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yangın ihbarı üzerine hemen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olası tehlikelere karşı müdahale etti. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak bir saat içinde söndürdü.

ZARAR TESPİTİ VE İNCELEME BAŞLATILDI

Çatı katında yangın nedeniyle zarar oluştuğu belirlendi. Yangının çıkış sebebi olarak elektrik kontağı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu olayla ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

