Çatıda Tadilat Yapan İşçi Güvenlik Almıyor

GÜVENLİK ÖNLEMİ YETERSİZ

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir bina çatısında tadilat yapan bir işçinin aldığı güvenlik önlemi dikkat çekti. Beline bağladığı ip ile sarkan işçi, düşme tehlikesine aldırış etmeden işine devam etti ve o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi’nde dün gerçekleşti.

RİSKLİ TADİLAT UYGULAMASI

Bir binanın çatısına tadilat yapmak amacıyla çıkan işçi, başka bir kişi tarafından beline tutulan bir ip ile güvenlik önlemi aldı. Düşme riski taşıyan bu yöntemle çalışmaya devam eden şahsın anları ise, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay, iş güvenliği konusunda dikkate değer bir ihlali gözler önüne serdi.