Çatıdan İnen Şahıs, Gazetecileri İstedi

Olayın Gelişimi

Aydın’ın Efeler ilçesinde alacak iddiaları nedeniyle bir kişi, şantiyenin çatısına çıkarak dikkat çekti. Kendisine ulaşmaya çalışan polislere “Gazeteciler giderse inerim” diyerek yanıt veren şahıs, bir süre sonra ikna edilerek çatıdan indirildi. Olayın yaşandığı yer, Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerindeki Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nin şantiyesiydi.

Olayın Detayları

Vaka, şantiyede güçlendirme çalışmaları sürdüğü sırada meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, çalıştığı binanın çatısına çıkarak, durumunu gündeme getirdi. Bu durumu gören şantiye çalışanları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

İkna Süreci

Ekipler olay yerine vardıklarında, çatıda bulunan şahısla iletişim kurmaya çalıştı. Bir süre süren ikna çabaları sırasında, şahıs gazetecilerin alandan ayrılmasını istedi. “Gazeteciler giderse inerim” ifadesi üzerine, gazeteciler olay yerinden uzaklaştı. Sonunda ikna edilen kişi şantiyenin arka kısmından indirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli incelemelere başlandı.