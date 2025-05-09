Çatışma Türkiye’nin Rolünü Tartışıyor

PAKİSTAN HAREKETE GEÇTİ

Pakistan, Çarşamba günü Hindistan’ın kendisine ve Pakistan yönetimindeki Keşmir’e düzenlediği hava saldırıları sonrasında harekete geçiyor. Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması, dünya genelinde nükleer savaş korkularını artırıyor.

ÇATIŞMA NEDENİ VE TÜRKİYE’YE ROLÜ

Çatışmanın sebepleri ve muhtemel etkileri, sunucu Abdurrahman Yazıcı’nın programında detaylı bir şekilde değerlendirildi. Programa katılan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Türkiye’nin bu durumda üstlenebileceği görevlere dikkat çekti. Yazıcı, Ülger’e “Türkiye doğrudan ya da dolaylı olarak Hindistan-Pakistan çatışmasına taraf olur mu?” sorusunu sordu. Prof. Dr. Ülger, Türkiye’nin Pakistan ile sıkı ilişkiler geliştirdiğini ve iki ülke arasında birçok savunma anlaşması imzalandığını belirtti.

PAKİSTAN İLE İLİŞKİLER

Ülger, “Pakistan ile çok yakın ilişki içerisindeyiz. Pakistan, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı aldı, fakat baskılar sonucu bu kararın uygulanmasını durdurdu. Şu an savunma sanayi alanında işbirliği yapıyoruz.” şeklinde ifade etti. Ülger, Pakistan-Hindistan ihtilafının büyük bir çatışmaya dönüşeceğine inanmadığını vurguladı. Şayet bir çatışma yaşanırsa, Türkiye’nin doğrudan müdahil olmayacağını ancak diplomatik anlamda Pakistan’a güçlü destek vereceğini söyledi. Türkiye’nin NATO üyesi olması sebebiyle aktif bir çatışmaya katılımının sınırlı kalacağını dile getirdi.