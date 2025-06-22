Çatışmaların Yayılması Tehlikeli Olabilir

ABD’DE YAŞANAN SALDIRILAR VE BÖLGESEL ÇATIŞMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir” şeklinde ifade etti. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor. İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DİPLOMATİK ÇABALARI

Çelik, bu süreçte Cumhurbaşkanı’nın müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü biçimde vurguladığını belirtti. “Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti” şeklinde konuştu. Çelik, aynı zamanda ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından çatışmaların yayılma riskine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur” dedi.

MÜZAKERE MASASI ESAS OLMALIDIR

Çelik, olayların başından beri Cumhurbaşkanı’nın değerlendirmelerinin haklı çıktığını vurguladı ve artık müzakere masasının esas olmasının gerektiğini aktardı. “Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır” dedi. Bu açıklamalar, bölgede artan gerilimlerin çözüm sürecinde Türkiye’nin rolünü ön plana çıkarıyor.