CATL, Avrupa’ya Yeni Bataryalarını Tanıttı

YENİ BATARYA TANITIMI

MÜNİH, 8 Eylül — Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL), Avrupa pazarında kullanıma sunacağı en yeni elektrikli araç bataryalarını tanıttı. Şirket, bu tanıtımı, Almanya’nın Münih kentinde pazar günü gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Avrupa’nın önde gelen otomotiv sektörü buluşması IAA Mobility 2025 fuarının açılışından iki gün önce yapıldı.

BATARYA ÖZELLİKLERİ

“Shenxing Pro” adı verilen yeni lityum demir fosfat (LFP) bazlı bataryalar, Avrupa pazarına yönelik olarak iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Uzun ömürlü versiyon, 12 yıla veya 1 milyon kilometreye kadar kullanım için tasarlandı ve 758 kilometre maksimum sürüş menzili sunarak, LFP bataryaların genellikle sağladığı 300-500 kilometre kapasitesinin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Diğer yandan, hızlı şarj versiyonu sadece 10 dakikalık bir şarj ile 478 kilometre sürüş imkanı sağlıyor. CATL Uluslararası İş Birimi Teknoloji Direktörü Zhu Lingbo, bu bataryaların Avrupa’nın sürüş koşullarına uyum sağlamak üzere geliştirildiğini, böylece otoyollarda daha yüksek hız sağlanmasını, kiralık ve ikinci el araçların ömrünün uzatılmasını ve soğuk havalarda güvenilir bir performans sunulmasını hedeflediğini belirtti.

AVRUPA Pazarındaki VARLIK

CATL, Almanya’da BMW ile 2012 yılında kurduğu stratejik ortaklıkla Avrupa pazarına giriş yaptı. Şu anda Almanya ve Macaristan’da elektrikli araç üretim tesisleri işleten şirket, ayrıca Stellantis ile kurduğu ortak girişim aracılığıyla İspanya’da üçüncü bir fabrika inşa ediyor. CATL Müşteri İlişkileri Direktörü Tan Libin, “Küresel yolculuğumuz burada, Avrupa’da başladı” diyerek, şirketin Avrupa’daki otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 90’ı ile iş yaptığını ifade etti. Tan, dünya genelinde 20 milyondan fazla elektrikli araca batarya tedarik ettiklerini de sözlerine ekledi.