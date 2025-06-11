Cauca’da Saldırılarda 8 Ölü, 40 Yaralı

SON DAKİKA GELİŞMELER

Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca ve Valle del Cauca bölgelerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucunda ölü sayısı 8’e ulaştı. Saldırılarda 40 kişi yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Cauca’da 14, Valle del Cauca’da ise 10 farklı noktada motosikletli ve el yapımı patlayıcılarla saldırılar gerçekleştiriliyor. Patlamalarda, 2’si polis olmak üzere toplam 8 kişi yaşamını yitirdi ve 8’i ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı. Saldırılar sonrasında evlerde, iş yerlerinde ve polis karakollarında ciddi hasar oluştu.

AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, yürütülen askeri operasyonların yasa dışı silahlı gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vurduğunu belirterek, bu saldırıların bu nedenle gerçekleştirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Armando Benedetti, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, bu saldırıları “korkakça eylemler” şeklinde tanımladı.

SORUMLULUK VE OPERASYONLAR

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cauca bölgesinin Paez kasabası kırsalında, EMC’ye bağlı Batı Jacobo Arenas Bloğu lideri “Cholinga” lakaplı kişinin, güvenlik güçleri ve istihbarat tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Petro, Cholinga’nın birçok sivil ve askerin ölümüyle bağlantılı olduğunu belirterek, bu operasyonu gerçekleştiren ordu ve istihbarat birimlerini kutladı.

EMC VE SALDIRILAR

Ivan Mordisco adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera’nın liderliğindeki ve barış anlaşmasına katılmayan Estado Mayor Central (EMC) çatı örgütü, saldırıların sorumlusu olarak gösteriliyor. Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC’ın “Genelkurmay Başkanlığı” anlamına gelen EMC, son dönemde askeri ve polis hedeflerine çeşitli saldırılar düzenliyor.