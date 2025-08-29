Çavuşlar Kavunu Yeniden Yetiştirildi

ÇAVUŞLAR KAVUNUNUN YENİDEN HAYATA DÖNÜŞÜ

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde, geçmişte ünlü olan “Çavuşlar Kavunu”, bir üretici sayesinde yeniden yetiştirilmeye başlandı. 65 yaşındaki Halil Baykal, dedesinden kalan tohumlarla 30 kök ata tohumunu kullanarak kavunları kışlık olarak topladı ve bunları dostlarına hediye etti. Bu şekilde, bir zamanların popüler lezzeti olan Çavuşlar Kavunu, atalık tohumlar sayesinde yeniden canlanıyor.

KAVUNUN GEÇMİŞTEKİ POPÜLERLİĞİ

Sarıgöl’ün Çavuşlar Mahallesinde çiftçilik yapan Halil Baykal, kavunun geçmişte mahallede oldukça meşhur olduğunu ifade ediyor. Baykal, “Sarıgöl ve çevresinde çok ünlüydü. Koyu yeşil oluşu, tatlılığı ve kışın uzun süre askıda dayanabilmesi ile biliniyordu” diyor. Ancak zamanla kavun tarlaları üzüm bağlarına dönüşmüştü ve bu lezzet kaybolmuştu. Baykal, her yıl kendi yetiştirdiği kavunları kış için ayırdıktan sonra eş ve dostlarına veriyor. “Gerçekten eski tadı ve lezzeti korunuyor, ata tohumumu yaşatıyorum” şeklinde ekliyor.

DEDENİN MİRASI OLARAK ÇAVUŞLAR KAVUNU

Çavuşlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet İğdeli ise bu kavun türünün dedelerden miras olduğunu vurguluyor. İğdeli, “Bu kavun türü 150 yıldan beri mahallemizde yetişiyor. Eskiden kavunlar traktör kasalarıyla satılırdı. Başka yerlerde yetiştirildi ama bizim toprağımız ve havamızın verdiği lezzet ve verim hiçbir zaman aynı olmadı” ifadelerini kullanıyor. Çavuşlar Kavunu, yerel tarımın ve geleneklerin yaşatılması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.