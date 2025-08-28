Çavuşlu’da Su Sorunu ve Kirlilik

ÇAVUŞLU BELDESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SU SORUNU

Görele’ye bağlı Çavuşlu beldesinin Beyli Mahallesi’ndeki katı atık bertaraf tesisinden çıkan arıtılmış suların, denize ulaşması için borularla deşarj edilmesi sürecinde bir boru patladı. Patlayan boru, Yalakoza Çavuşlu Deresi’ni kirletti ve dereden alınan örneklerde ana içme suyu kaynağının kirli su ile dolduğu, birçok balık ve martının öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Çavuşlu Belediyesi zabıta ekipleri, su motorlarını durdurarak, tedbir amaçlı su akışını kestiler. Araştırmalar sürerken, 7 mahalleye su sağlayan 3 kuyu temizleme aşamasına alındı ve patlayan boru onarıldı. Ancak, çevrenin yaydığı kötü koku ve balık ölümleri nedeniyle vatandaşlar zor bir süreç yaşıyor.

SU AKIŞI DURDU, MAĞDURİYETLER ARTIYOR

Beyli Mahallesi Muhtarı Sami Durmuş, “20 Ağustos günü çöp tesisinin borusu patladı. Bütün canlı varlıklar öldü. Binlerce balık öldü. Bu derede alabalık, kefal, sarıkanat balıkları vardı. Ama maalesef bir tane balık bile kalmadı. Dere suyunu içen martılar bile öldü. İçme suyu kaynağımız bu dereden sağlanıyor. Çöp tesisinin arıtılmış derin drenajı, bu dere içerisine plastik borular döşeyerek kurdular. Şiddetli yağışlarda bu borular patlıyor. En son bu borunun patlaması sonucunda deredeki tüm canlılar öldü. Bir haftadır su akmıyor. Marketlerden evimizde bidonlarla su taşıyoruz” dedi. Vatandaşlar, su ihtiyacının karşılanması için gerekli önlemlerin artırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜYOR

Beldede esnaflık yapan Bayram Demir, “Burada ne su içebiliyor ne yıkanabiliyor ne de yemek yiyebiliyoruz. Yaşam kalitemiz sıfır. Dere tamamen bembeyaz oldu, balıklar öldü. Tüm yaşamımız engelleniyor. Su yüzünden insanlar buradan alışveriş yapmıyor. Bu mağduriyet giderilmeli” diye konuştu. Mahallelinin sağlık durumları da sarsılırken, Rıfkı İyidere “Su ve hava konusunda muzdaribiz. Damacanalarla su taşıyarak yemeklerimizde kullanıyoruz. İçilebilir bir suyumuz yok. Psikolojimiz ve sağlığımız bozuldu. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu durum, beldenin önemli sorunları arasında yer alıyor ve çözülmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.