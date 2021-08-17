Çavuşoğlu: ABD ile işbirliği yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Afganistan’da Taliban dahil, tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. ABD ile bu konuda işbirliği yapıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Taliban da dahil olmak üzere, tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. ABD ile bu konuda işbirliği yapıyoruz. Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz.”

Türkiye olarak kardeş Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”