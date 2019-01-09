Çavuşoğlu: ABD’den farklı sesler geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den asker çekme kararı hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk Dış Politikası’ndaki Son Gelişmeler” hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu’nu bilgilendiriyor.

ABD’de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor

Herkes terörle mücadelede kararlılığımızı gördü.

İDLİB MUTABAKATI

İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz.

Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir.

IRAK CUMHURBAŞKANI’NIN ZİYARETİ

PKK’yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık. Irak’ın inşasında bizden beklenti yüksek.

TRT