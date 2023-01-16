Çavuşoğlu: ABD’nin denge gözetmesi lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nden F-16 alımı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, “ABD Kongresi’nde görüşmeler sürüyor, süreç olumlu ilerliyor” dedi. Yunanistan’la son dönemde artan gerilimi değerlendiren Çavuşoğlu, “İlişkilerde denge bozulmaya başladı. ABD’nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs’ta Türk kesimi ve Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengeleri gözetmesi lazım” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar Bakan Çavuşoğlu, ABD’den F-16 alımıyla ilgili, “ABD Kongresi’nde görüşmeler sürüyor, süreç olumlu ilerliyor” ifadelerini kullandı.