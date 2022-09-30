Çavuşoğlu: ABD’ye somut cevap vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşımına somut tepki verileceğini duyurdu.

Washington’ın Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanı, “ABD’nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada’da, biz de gereğini yapacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yeni mesajlar verdi. Washington’ın Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendiren Çavuşoğlu, “ABD’nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada’da, biz de gereğini yapacağız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Perşembe günü yaptığı açıklamada da ABD’ye tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı, “Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız” demişti.

Washington’dan gelen ‘Rumlar kara para aklama konusunda iş birliği yaptı, ödüllendirmek için silah ambargosu kaldırıldı’ savunması için mevkidaşı Antony Blinken’a verdiği yanıtı aktarmıştı.

Çavuşoğlu, mevkidaşına “Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. Severler. İhtiyaçları da vardır. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşılık veriyorsunuz?” diye sorduğunu belirtmişti.

Washington, 30 yılı aşkın süredir uygulanan silah ambargosunu askıya almıştı.