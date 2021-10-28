Çavuşoğlu açıkladı: Kriz çözülmese işleme koyulacaktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçinin yarattığı kriz çözülmese sınır dışı edilmeleri için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Her şey çok açık.. Büyükelçiler görev aldıkları ülkenin içişlerine karışamaz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatmıştık. Sorun çözülmese işleme koyulacaktı.

Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bir panik havası başladı. Bizi arayanlara diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili hazırlıların yapıldığını söyledik. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir’deki açıklamasıyla panikleri daha da arttı. Büyükelçilerden bavullarını toplamaya başlayanlar oldu. Açıklamayı yapanlar nasıl düzeltebiliriz arayışına başladı, elçiler birbirini suçlamaya başladı.

Bu işin arkasında kimin olduğunu, perde arkasını öğrendik. Genç diplomatların başlattığı süreçte bu hadsiz açıklamayı yaptılar. Ama sonrasında hemen geri adımlar geldi. İlk açıklamayı ABD yaptı. Biliyorsunuz. ABD Beyaz Saray’dan onay olmadan böyle bir açıklama yapamaz. ABD Büyükelçisi Türkiye’ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz, ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye’nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye’ye ders vermek haddine değil.