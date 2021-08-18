Çavuşoğlu: Afganistan’la uçuşlara ara verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaosun yaşandığı Afganistan’la uçuşlara iki gün ara verildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güvenlik nedeniyle Afganistan’dan tahliye uçuşlarına 2 gün ara verildiğini açıkladı: Güvenliği sağladıktan sonra isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerini yapacağız.

Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nı koruma planını iptal ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Bunu söylemek için erken çünkü şimdi yeni şartlar oluştu. Kabil Havaalanı’nda askeri kanattayız, sivil kanatta ise kaos var. Uçakların iniş kalkışlarında da problem oldu. Maalesef bazı kişiler de öldü. Çok üzüldük. Buradan tahliyeler yapılıyor, misyonlar tahliye ediliyor. Bir grup vatandaşımızı getirdik. Havaalanında tahliye ve diğer konularda başta ABD olmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Önceliğimiz geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek. Şu anda önceliğimiz farklı. Askerlerimizle ilgili kararı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber vereceğiz.”

“Kendi aralarında barışçıl yöntemlerle anlaşmaya varmalarını umuyoruz”

Taliban ile müzakere için Afganistan içinde Dr. Abdullah Abdullah, Karzai ve Hikmetyar’ın da olduğu bir komisyon oluşturulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bunlar daha önce Taliban ile müzakere eden insanlar. Şimdi Afganistan’ın yönetimi ile ilgili müzakere edecekler. Kendi aralarında barışçıl yöntemlerle anlaşmaya varmalarını umuyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra, bu tür şeyler konuşulabilir. Şu an bu tür şeyleri konuşmak için erken” dedi.

“ABD görüşünce sorun yok, biz görüşünce sorun var”

“Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım” diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları anlattı:

“Amerika oturuyor, Taliban ile anlaşma imzalıyor, onda sorun yok. Biz görüştüğümüz zaman sorun var. Bu onları benimsediğimiz, onların yönetimini ya da ideolojisini benimsediğimiz anlamına gelmez. Çin, Rusya, İran, Taliban ile görüşüyor. Herkes pragmatik davranıyor. Bunlar normal şeyler.”

“Temkinli yaklaştığımızı söyledik”

Taliban’ın ilk mesajlarının nasıl karşılandığı ile ilgili de değerlendirme yapan Bakan Çavuşoğlu, “Sosyal medyada ‘Türkiye laiktir, Taliban rejimini mi benimsedik?’ gibi bazı ifadeler gördüm. Taliban, ‘Hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürebilir’ gibi olumlu mesajlar verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok. Biz bunları, bu mesajları olumlu karşıladığımızı söyledik. Yoksa, ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. Ayrıca ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik ama temkinli yaklaştığımızı yani uygulamada da görmek gerektiğini söyledik” dedi.

“ABD’nin ani bir kararla ve plansız çekilmesi doğru değil”

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin ani bir kararla ve plansız, geride kaos bırakarak çekilmesinin doğru olmadığını da söyledi.

Sivillerin piste çıkması nedeniyle uçuşlara iki gün ara verildiği bilgisini veren Çavuşoğlu, “Tekrar buranın güvenliği sağlandıktan sonra isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerini yapacağız” dedi.

Kabil Büyükelçiliği: Tahliyeler başvuru sıralamasına göre yapılacak

Muhalefetin eleştirilerine tepki

Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetini egemen güçlerin taşeronluğu ile suçlaması konusunda da açıklama yaptı.

“Saçma sapan bir suçlama. ‘Nereden iktidara zarar veririz’ anlayışı içindeler. Biz Afganistan’a hiçbir zaman muharip güç göndermedik. Biz zaten havaalanının askeri kısmının işletmesini uzun yıllardır yapıyorduk. Biz bir ay ya da 15 gün önce çekilseydik, vatandaşlarımızı tahliye edebilir miydik? Bu havaalanının işletmesini devam ettirmek, taşeronluk mu? ‘Başkalarının taşeronluğunu yaptı’ demek vizyonsuz ve saçma bir yaklaşım.”

“Kadınların tüm haklarını Afganistan’da özgürce kullanmasını istiyoruz”

Taliban’ın kadınlara karşı uygulamalarından da bahseden Çavuşoğlu, “Kadınlar ve çocuklar konusunda her zaman hassasız. Kadınların tüm haklarını Afganistan’da özgürce kullanmasını istiyoruz. Afganistan’dan topluca kadınları getirmek gibi bir planımız yok, öyle bir talep de yok” dedi.