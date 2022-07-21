Çavuşoğlu, Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares’e, ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares’i telefonla aradı. Çavuşoğlu, İspanya’daki aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, devam eden orman yangınları karşısında dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.