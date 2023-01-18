Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye’nin satın almak istediği F-16’ların onayı açısından kritik bir dönemde Washington’da Stratejik Mekanizma toplantısı kapsamında bir araya gelecekler.

İki bakanın F-16 konusu dışında Suriye ve Ukrayna’da devam eden savaşları değerlendirmeleri, bu kapsamda özellikle Ankara’nın Şam ile yakınlaşmasını ve Washington’un YPG ile devam eden işbirliğini ele almaları bekleniyor. NATO’nun İsveç ve Finlandiya’yı bünyesine alarak genişlemesi Bakan Blinken’ın gündeminde önemli bir yer tutuyor.

2022’de kurulan ve dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantısı Mayıs ayında New York’ta gerçekleştirilen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, ikinci bakanlar toplantısını bugün Washington’da yapacak.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Blinken başkanlık edecekler.

Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi birçok açıdan kritik bir döneme rastlıyor. İki bakanın görüşmesinden sadece bir gün sonra Amerikan Kongresi’nin Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin resmi görüşünü iletmesi bekleniyor.

İki dışişleri bakanının masasındaki en önemli konu başlığını da bu satışa onay verilip verilmeyeceği oluşturuyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerilimin 2021 sonuna doğru düşmesinin ardından Türkiye, F-35 savaş uçağı programından çıkartılması nedeniyle hava gücünde zafiyet yaşamamak için ABD’den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için de 79 adet modernizasyon kiti almak için resmi başvuruda bulunmuştu.

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimini kınayan, Montreux Sözleşmesi uyarınca boğazları Rus savaş gemilerine kapatan ve Ukrayna’nın savunması için silahlı insansız hava araçları sağlayan Türkiye’nin bu pozisyonunu takdir eden Washington, hem Türkiye hem de NATO’nun hava gücüne destek olacağı gerekçesiyle F-16 satışına destek verdiğini ilan etmişti.

Biden yönetimi, ayrıca, ABD Kongresi’nden Türkiye’ye F-16 satışını koşula bağlayan adımlarını da etkisiz hale getirmiş ve sürecin önünü açmıştı.

Ankara’da yapılan değerlendirmelerde, başta Senatör Bob Menendez olmak üzere az sayıda senatörün satışla ilgili itirazını sürdüreceği ancak F-16 satışı için gerekli onayın Kongre’den çıkacağı öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada, Biden yönetiminin kararlı duruş gösterdiğini kaydederken, Kongre ilk aşamada reddetse bile Başkan Biden’ın satış onayını bir kez daha Kongre’ye iletebileceğini, ikinci aşamada ret için en az üçte iki çoğunluğun olması gerektiğini bunun da Amerikan siyasi tarihinde pek sık yaşanan bir durum olmadığını kaydetmişti.

Hem Ankara hem Washington F-16 satış sürecinin sorunsuz tamamlanmasını son dönemde normalleşme sinyalleri veren Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli bir adım olarak görüyorlar.

ABD’nin ‘Türk-Yunan denge politikası’ bozuldu mu?

Buna karşın ABD yönetiminin Türkiye’ye satılacak F-16’lar ile Yunanistan’ın talep ettiği F-35 satışını aynı dönemde Kongre’ye iletmesi Ankara’nın rahatsızlığını saklamadığı bir gelişme oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz bunalımının başladığı 2019’dan bu yana ABD’nin izlediği tarihi Türk-Yunan denge politikasını Yunanistan lehine bozduğunu belirten Ankara, bu konudaki rahatsızlığını her platformda iletmeye devam ediyor.

Çavuşoğlu, 15 Ocak açıklamasında, bu konuda Ankara’da yaşanan hayal kırıklığını ve denge politikasının değişmesinin bölgeye olabilecek olumsuz yansımalarını Blinken ile yapacağı görüşmede dile getireceğini kaydetmişti. Ankara, Washington’u Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 1987’den beri uyguladığı silah ambargosunu kaldırarak adadaki Türk-Rum dengesini bozmakla da suçluyor.