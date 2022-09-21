Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Blinken ve Çavuşoğlu’nun görüşmede, Güney Kafkasya’daki gerilimi ele aldığı, Blinken’ın ABD’nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve ihtilafa uzun vadeli siyasi bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceğini kaydettiği aktarıldı. Ayrıca, Blinken’ın Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatının devam etmesi konusunda Türkiye’nin diplomatik çabalarını övdüğü belirtildi.