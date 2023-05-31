Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in dün yaptıkları telefon görüşmesinde; aralarında Stratejik Mekanizma toplantısı ile F-16 ve İsveç’in NATO üyelik sürecinin yer aldığı 5 dosya üzerinde duruldu

ABD Başkanı Joe Biden, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmişti. Biden, görüşmede Erdoğan’ın F-16 savaş uçaklarının satışını gündeme getirdiğini, kendisinin de cevaben İsveç’in NATO’ya üyeliğinden bahsettiğini söylemişti. Çavuşoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken, görüşmede Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York’taki Türkevi’ne yapılan saldırı, İsveç’in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.