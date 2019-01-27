Çavuşoğlu: Arkasında PKK var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak’taki Türk üssüne saldırı hakkında konuştu ve yerel halkı PKK’nın kışkırttığını söyledi.

Çavuşoğlu, Kuzey Irak’taki üs bölgesine saldırıyla ilgili ”Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetim dahil PKK’ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK’nın olduğunu biliyoruz. Kışkırtmanın arkasında kimler var kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela’daki siyasi krize ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

”Ekonomik sıkıntıların aşılması için ülkeye destek olmamız lazım ve halkın sandıktaki iradesine de herkesin saygılı olması lazım.”

NTV