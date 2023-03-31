Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Askon heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde Askon heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu’nun New York ziyareti kapsamındaki temasları sürüyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği heyetini Türkevi’mizde kabul ettik. ASKON’un değerli çalışmalarını takdir ediyoruz. Deprem katkıları için müteşekkiriz. Dünyanın farklı yerlerinden ülkemize ve yaşadıkları topluma değer katan iş insanlarımızın her daim arkasındayız”