Çavuşoğlu: Atatürk’ün kurduğu parti bu hale gelmemeliydi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Rusya ile ilgili talihsiz açıklaması ve mitingdeki Öcalan sloganlarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Özellikle CHP’nin mitinglerinde, ‘Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan’ sloganları CHP’li kardeşlerimizi de rahatsız etmiştir. Atatürk’ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun katılımıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, parti olarak Antalya’nın 19 ilçesinde köyünden mahallesine başarılı bir seçim süreci yürüttüklerini, Cumhur İttifakı’na katılımın her geçen gün arttığını kaydetti. Son birkaç ayda ciddi katılım olduğunu belirten Çetin, “8 bin 627 arkadaşımız üyelik müracaatı gerçekleştirdi ve AK Parti ailemizin birer ferdi oldular. Merkezdeki 5 ilçemizden 27 kişiye temsilen rozet takma töreni düzenledik” dedi.

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ise seçim atmosferi ve kampanya sürecinde hep birlikte çok çalıştıklarını anlatarak, “Sahada çalışırken Antalya için yaptıklarımızı da anlattık, yapılacakları da anlattık. Antalyalı hemşehrilerimiz ve Türkiye’de herkes dış politikaya büyük önem veriyor ve yakından takip ediyor. Ülkemizin dış politikasını da konuştuk. En çok da ülkemizin beka meselesini, güvenliğini, istikrarını konuştuk. Vatandaşlarımızın, özellikle Antalya’da hemşehrilerimizin karşımızdaki ittifakın HDP, PKK ile iş birliği yapması, el ele kol kola yürümesi, yurt dışına kaçan, Türkiye’de darbe girişimi yapıp, 251 vatandaşımızı şehit eden, 2 binden fazla vatandaşımızı yaralayan FETÖ’cülerin, yine Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu ittifakın üyesi olması ve tüm terör örgütlerinin aynı anda bunları desteklemesi, diğer partilere, CHP ve İYİ Parti gibi partilere de oy veren Antalya’daki devletçi, milletini seven, milliyetçi olan hemşehrilerimizi rahatsız etti. Türkiye’de de böyle. Bu rahatsızlıklarını bize de söylemişlerdir” diye konuştu.