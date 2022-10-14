Çavuşoğlu: Avrupa’nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’ye doğal gaz dağıtım merkezi ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’ye doğal gaz dağıtım merkeziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu aşama aşama bilgiler verileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Biz Avrupa’nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile basın toplantısı düzenliyor.

Rus lider Putin’in Türkiye’ye doğal gaz merkezi önerisiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Biz Avrupa’nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Buna katkı sağlamak isteriz. İlave boru hatları, ilave tesisler… Bunun için çalışılması gerekiyor. Gaz fiyatlarının belirlenmesi için merkez olmak hüvviyetini kazandık. Arz talep meselesi. Tüm boyutlarıyla çalışmak lazım. Aşama aşama bilgiler verilir.” dedi.