Çavuşoğlu: Balıkçı tarafından denizde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Türk kaptanla ilgili açıklamalarda bulundu ve Türk vatandaşının Bali açıklarında bir balıkçı tarafından bulunduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Türk kaptanla ilgili, “Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği’ne haber verdik. Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu kayıp Türk kaptanla ilgili:

Haberler çıkınca Cakarta Büyükelçiliği’ne haber verdik. Kayıp Türk kaptan bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra geri dönecek. Gerekli tedavileri gördü, şimdi göç idaresinde. 66 saat suda kaldı. Ama sağlık durumu şu an gayet iyi.