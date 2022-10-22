Çavuşoğlu: Barışı istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin barış istemesinin savaşı bilmemek değil ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışının eseri olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alacak daha adil bir dünya için çalışacağız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa organize ettiği 6. Zeytin ve Zeytinyağı Festivaline katıldı. İlk olarak zeytin hasadı gerçekleştiren Çavuşoğlu daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, başta Hatay olmak üzere tüm şehirleri her türlü tehdide karşı koruyacaklarını belirtti.

Dünyaya barışın hakim olması için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Çavuşoğlu, “Zeytin ve zeytinyağı bu coğrafyanın en eski gıdalarından. Zeytine Anadolu’muzda ölmez ağaç, kimi zaman da hayat ağacı denir. zeytin ağacı mütevazidir boyuyla caka satmaz. Nazlıdır ama ömrü uzun ve sağlamdır. Büyümesi çilelidir ama mükafatı büyüktür. Binlerce yıldır bu coğrafyanın temel gıdalarından biri olan zeytin semavi dinlerin hepsince kutsal kabul ediliyor. Zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesidir. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz.