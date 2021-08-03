Çavuşoğlu: Başka ülkelerin yardımından incinmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlar hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın yönetim merkezinde orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Yangının durdurulması için bugün ve yarın kritik gün” diyen Bakan Çavuşoğlu, Fransa ve Yunanistan’ın yardım teklifini geri çektiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesinden incinmeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de süregelen yangınlara diğer ülkelerden gelen yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz. Bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa’dan ülkeler de bizi aradılar.

Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz.AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya’dan dönüş oldu.

Fransa, İspanya’da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular.”