Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanın elini kırarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkecivs ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Letonyalı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ”Savaşın bitmesi için her zaman çaba gösterdik. Bunları ilk defa söylemiyorum. Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye’nin kalıcı çözümü siyasi çözümdür” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkecivs ile görüştü. Çavuşoğlu ve Rinkecivs, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“Suriye’de kalıcı barışın olması için Anayasa Komisyonu’nda gerekli adımların atılması gerektiğini söyledik. Kalıcı çözüm siyasi çözümdür.”

ŞAM İLE YENİ SÜREÇ BAŞLAR MI?

Savaşın bitesi için her zaman çaba gösterdik. Bunları ilk defa söylemiyorum. Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye’nin kalıcı çözümü siyasi çözümdür.

BAYRAĞIMIZA EL UZATANLARIN ELİNİ KIRARIZ

Gerekli tutuklamalar da yapılıyor. Bu teröristlerin DEAŞ kalıntılarının tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu güvenliğin tesis edilmesi için Suriye’nin istikrarı önemli.