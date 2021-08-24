Çavuşoğlu: BBC özür diledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz haber ajansı BBC’nin haberine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Türkiye’de göç merkezi’ iddialarına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, “BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı. Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘Türkiye’de göç merkezi’ iddialarıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “İngiltere ile ilgili haberde Türkiye’de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı. Muhalefet hemen bu haberlerin üzerine atladı. Muhalefet bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm.” dedi.