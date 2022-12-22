Çavuşoğlu: Biz bu kararı reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da kız öğrencilerinin eğitiminin askıya alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kız öğrencilerine yönelik eğitim yasağı gerçekten bizleri derinden üzdü. Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. Taliban’ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz. Biz Afganlı kardeşlerimize eğitim, burs vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik baskı ve yasaklarına devam ediyor. Taliban, son olarak bütün kadın öğrenciler için üniversite eğitimini yasakladı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü, kararın derhal uygulamaya geçileceği belirtirken, dün yasak kararının ardından kadın ve kız öğrenciler üniversite kapılarından içeri alınmadı. Sınıflarına girmelerine izin verilmeyen kız öğrenciler, birbirlerine sarılarak ağladı. Taliban, kız çocuklarının ortaokul eğitimini bu yılın mart ayında yasaklamış, ardından da kızlara özel eğitim veren okulların kapatılması emrini vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan da Afganistan’ın kararına tepki geldi. Bakan Çavuşoğlu, “Kız öğrencilerine yönelik eğitim yasağı gerçekten bizleri derinden üzdü. Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. Taliban’ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz. Biz Afganlı kardeşlerimize eğitim, burs vermeye devam edeceğiz.” dedi.