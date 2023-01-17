Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Blinken ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek. İki ülke ilişkilerindeki kritik konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington’da bir araya gelecek.

Masada, F-16 tedarikinin yanı sıra iki ülke ilişkilerini ilgilendiren sıcak başlıklar yer alacak.

Çavuşoğlu mevkidaşına, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği destekten duyulan rahatsızlığı iletecek. Terörle mücadelede müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinin önemini vurgulayacak.

ABD’de bulunan FETÖ mensuplarının iadesi konusunda Ankara’nın talebini yineleyecek.

Yüz yüze görüşmedeki bir diğer gündem başlığı ise Suriye olacak. Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan normalleşme görüşmeleri ele alınacak