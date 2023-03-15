Çavuşoğlu, BM Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tahıl anlaşması konusunda açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması‘nın uzatılması hususu ile Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

ANLAŞMA 60 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye’nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene İstanbul’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, dün Rusya’nın 60 günlük devam kararını kabul etmesi ile üçüncü kez uzatıldı.