Çavuşoğlu: Bu hem ahlaksızlık hem alçaklık

Dışişlei Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te yapılan çirkin eylem hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘İsveç, Hollanda, Danirmarka’da olanları görüyorsunuz. Bu menfur eylemleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır. Başka inançlara gelince olmaz suç, ama bizim yüce dinimiz İslam’a kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e gelince ifade özgürlüğü. Bu hem ahlaksızlıktır hem de alçaklıktır’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın “Genç Diplomatlar Akademisi” Projesi kapsamında “Girişimci ve İnsani Dış Politika” konulu programda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu “İsveç, Hollanda, Danirmarka, batıda olanları görüyorsunuz. Bu menfur eylemleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek akıl tutulmasıdır. Başka inançlara gelince olmaz suç, ama bizim yüce dinimiz İslam’a kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e gelince ifade özgürlüğü. Bu hem ahlaksızlıktır hem de alçaklıktır. Bunu çifte strandartla nitelendirmek yetersizdir. Sizlerin de bu eylemleri kınamak için, çok etkin eylemler düzenlediğinizi, faaliyetler yaptığınızı biliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.