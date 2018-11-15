Çavuşoğlu: Cinayet önceden planlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’dan gelen son açıklamalara ilişkin, “Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum. Cinayet önceden planlandı. Henüz cevaplanmamış bir soru var. Hunharca öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede?” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan’ın bugün yaptığı Cemal Kaşıkçı açıklamalarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıt verdi.

Çavuşoğlu, Riyad yönetiminin yaptığı izahat için “Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum. Cinayet önceden planlandı” dedi.

TRT