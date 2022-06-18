Çavuşoğlu: Desteklemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Bosna Hersek’i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlar ziyaretinin Bosna Hersek durağında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. yılını kutladıklarını ifade ederek şunları kaydetti;

“2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı. Bu sene 1 milyar doları geçeceğimizi inanıyoruz. Ticarette ve ekonomik işbirliğinde yeni hedefler koymamız gerekiyor. Türk şirketleri Bosna Hersek’te önemli faaliyetler gerçekleştiriyor, yatırımlarını artırıyor. Şirketlerimizin yanı sıra Kardeşim Bisera’nın da söylediği gibi TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türk Hava Yollarımız gibi çok önemli kurumlarımızla bundan sonra da Bosna Hersek’i destelemeye devam edeceğiz.”

Bakan Çavuşoğlu, 5 Balkan ülkesini kapsayan ziyaretinin bölgesel istikrara verilen önemin göstergesi olduğunu ifade ederek “Bosna Hersek, bölgesel istikrar bakımından da kilit konumdadır. Dolayısıyla burada yeni bir itilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun bir zamanda Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirmek arzusunda olduğunu ifade eden Çavuşoğlu “Belgrad’daki temaslarımızda Sırbistan makamlarının da, Sayın Vuçiç’in de bu zirveye hazır olduklarını gördük. Keza Hırvatistan tarafı da bakanlar düzeyinde üçlü toplantıya olumlu bakıyorlar” dedi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Bugüne kadar olduğu gibi Bosna Hersek’in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.”