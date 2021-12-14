Çavuşoğlu, Dubai’de iş adamlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dubai Türk İş Konseyi yönetim kurulu üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle geldiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine devam ediyor. Çavuşoğlu Dubai’de bir araya geldiği Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu’nun BAE’den ayrılmadan önce Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi de bekleniyor.