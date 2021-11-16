Çavuşoğlu, Emin Selam ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile görüşme gerçekleştirdi.

Lübnan’a ziyareti hakkında ilk açıklamayı Twitter üzerinden yapan Çavuşoğlu, “Yeni hükümetle resmi temaslar için Lübnan’dayız” sözlerini kullandı.

Havalimanından sonra Çavuşoğlu, Beyrut’taki ilk temasını Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile gerçekleştirdi.

“Ekonomik istikrarı için Lübnan’la iş birliğimiz devam edecek”

Toplantının ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Lübnan’daki ilk görüşmemizi Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam’la yaptık. Ekonomik istikrarı için Lübnan’la iş birliğimiz devam edecek” dedi.