Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyona devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleşen Diplomasi Muhabirleri Toplantısı’nda Ermenistan’a tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“Parlamenter bir heyetimiz önümüzdeki günlerde Libya’yı ziyaret edecek.”

“Ukrayna savaşı için barışın yolunun Türkiye’den geçtiği bir kez daha anlaşıldı. Sırbistan ve Kosova da uzlaşıya vardı, onlarla da temas halindeyiz. Plaka ve elektrik konularında da anlaşmazlıklar var, elektrik firması Türk olduğu için bu konudaki çözüme odaklanıyoruz.”

“Bosna Herkes’te tüm aktörlerle konuşabilen tek ülke Türkiye’dir. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede en popüler liderler arasında. ABD’li firmanın yaptığı anket bunu ortaya çıkardı.”

“Ermenistan ara ara provokasyonlara devam ediyor. Azerbaycan’ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Azerbaycan’da da şehitlerimiz var, başsağlığı diliyoruz. Burada kalıcı bir barış istiyorsak, Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli ve de işbirliği ve barışa yönelik samimi adımlar atmalı. Hem bize hem de Azerbaycan’a yönelik…”

“Değişime öncülük etmenin önemindne bahsettim .Türk devletleriyle hayata geçirdiğimiz üçlü-dörtlü mekanizmalar buna bir örnek. Aralıkta uluslararası teşkilatın adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdik Türk Devletleri Teşkilatı herkesin dikkatini çekiyor.”