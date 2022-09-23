Çavuşoğlu: F-16 alımında şart kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 konusuna değindi ve konu ile ilgili şartların kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. ‘Şöyle kullan böyle kullan’ gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İki lideri bir araya getirerek bu savaşı sonlandırmak. Bu savaşın devamını isteyen ülkelerin de savaşın bitmesi için ikna edilmesi gerekiyor. Bu savaşın bedelini hepimiz ödüyoruz, Ukrayna da Rusya da ödüyor.