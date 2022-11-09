Çavuşoğlu: F-16’lar konusunda sıkıntı yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nden talep edilen F-16 savaş uçakları hakkında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, dün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesiyle ilgili görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, özetle şöyle konuştu:

KILIÇDAROĞLU’NUN ABD GEZİSİ: Kılıçdaroğlu, Washington’a gitti. CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, siz genel başkanınızın dış politika danışmanısınız. O kadar çaba sarf edildiğini ben biliyorum. Kaç tane kongre üyesi ile görüşebildi genel başkan? Hiç kimse ile görüşmediğini ben biliyorum. Randevu taleplerini de biliyorum. Temsilcinizin niye gittiğini de biliyorum.

İNSANİ BİR DURUM: Endonezya büyükelçimiz… Bu insani bir durum. Atanan büyükelçi de insan. Kişisel insani bir durum. Özel durumlar da olabilir. Sağlıkla ilgili bir durum. Görevi beğenmeme falan değil. Hepimizin başına bir şey gelebilir. Kenya’dan dönen bir arkadaşımızı Endonezya’da geçici olarak görevlendirdik. Ama kusura bakmasın (İYİ Parti Milletvekili Kamil Erozan) Erozan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. ‘AK Partili görev yerini bıraktı, Türkiye’ye döndü, tercümesi çırak çıkan büyükelçi havlu attı…’ Erozan, bakanlık terbiyesini almadığınızı biliyorum ama insanlıktan da nasibinizi almadığınızı bugün öğrenmiş oldum. Hiç kusura bakmayın. İnsani bir durumdu. Sorsaydınız biz size bu cevabı verirdik.

VİZE SORUNU: Vize konusu gerçekten bir sorun. Başvuru sayısının artması ile bunun ilgisi yok. Açık belli. Saçma sapan şeyler var. Vize konusunda gecikmeler konusunda kamuoyuna ne dediysek, muhataplarımıza da onu vurguluyoruz. Büyükelçileri bakanlığa çağırdık. Faruk bey (Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı) gerekli uyarıları yaptık.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA: Attıkları bazı adımlar var ama yetersiz. Milletimizin de endişeleri şüpheleri var. Uzmanlar düzeyinde Stockholm bir görüşme olacak.

F-16 DOSYASI: F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok.

KARA PROPAGANDA: Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye’de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz? Bize belge getirin. Kara para değil, kara propaganda var. Buna alet olmayın.

NÜKLEER SANTRAL: Rusya’nın sadece Türkiye’de nükleer santrali yok, Avrupa ülkelerinde de var. Daha da artırmamız lazım. Bize devroluncaya kadar Yap-işlet modeli.