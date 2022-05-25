Çavuşoğlu: Filistin politikamızın değişmesi mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail ziyaretlerini değerlendirdi ve Türkiye’nin politikasının değişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ramallah kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile İkinci Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısına katılan Çavuşoğlu, “Filistin davasına desteğimiz İsrail’le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır” dedi.

Toplantının ardından Türkiye ve Filistin arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı. Çavuşoğlu ve Malki anlaşmaların imzalanması sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “İlk toplantıyı 4 sene önce gerçekleştirmiştik. Bir sonraki toplantı için bir 4 sene daha beklememe konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla gelecek yıl üçüncü toplantı için kardeşim Riyad Malki’yi ve çalışma arkadaşlarını Türkiye’ye davet ettim” dedi.

Türkiye’nin Filistin davasına verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini hatırlatan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Çünkü her zaman Türkiye, Filistin davasına savunmada en önde olmuştur… Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şart. Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor. Filistin sorunu ancak bu şekilde çözüme kavuşabilir.”

‘Tamamen bağımsız’

Bugün de İsrail’i ziyaret ederek temaslarda bulunacağını aktaran Çavuşoğlu, “İsrail ile ilişkilerimizdeki normalleşme sürecini Filistin yönetimi ile eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail’le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Ama bu diyaloğun özellikle gerginliğin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.