Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinden sonra Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefonla görüştü.

Bakanlık’tan yapılan açılamada, “Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa’nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin’in yanında olmaya devam edeceğini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yinelemiştir” ifadelerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Malki’nin verdiği destek için Türkiye’ye teşekkürlerini ilettiği de belirtildi.