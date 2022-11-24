Çavuşoğlu, Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bugün (24 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, NATO genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve tahıl anlaşması ele alınmıştır.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamıştır.