Çavuşoğlu: İlave mülteci yükü kaldıramayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan göçü iddialarına yanıt verdi ve Türkiye’nin gelecek mülteci akınını kaldıramayacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Antalya’da ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Kabil’deki havalimanının işletilmesi için Taliban’ın kendilerinden destek istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

Şu anda afganistan’da 3,5 milyon kişi yerinden edinilmiş durumda kriz boyutuna ulaşırsa sadece bölge ülkeleri değil Avrupa da etkilenir. Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.

Kabil Havaalanı’nın güvenliğinin sağlanması konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz.

(Afganların Türkiye’de tutulacağı iddiaları) Özellikle ABD ve İngiltere’nin Afganların ülkeden çıkardıktan sonra Türkiye’de belli bir süre tutulacağına dair iddialar ortaya atıldı. O ülkeler bunu yalanladı. Gerçekten de hiçbir ülkeden bu güne kadar böyle bir teklif ne Almanya’dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi.

MAAS: TÜRKİYE TAHLİYELERE KATKIDA BULUNUYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye, havaalanındaki tahliyelere önemli bir katkıda bulunuyor” dedi.