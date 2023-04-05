Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Dışişleri Bakanları aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüşmesine dair “Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüşmemizde, savunma sanayii işbirliğimizi, Ukrayna’daki son durumu ve NATO genişlemesini ele aldık” açıklamasını yaptı.