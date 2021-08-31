Çavuşoğlu: İnsani yardımı ulaştırmaya çabalıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamasında insani yardım ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Afganistan’daki gelişmelerle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Şu anda ciddi bir insani durum var. İnsani yardımı ulaştırmak için çabalıyoruz. Diğer taraftan ciddi bir göç dalgası olabilir. İnsanların yerinde kalabilmesi için alınması gerek tedbirler dahil düşüncelerimizi paylaştık.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Şu anda ciddi bir insani durum var. İnsani yardımı ulaştırmak için çabalıyoruz. Diğer taraftan ciddi bir göç dalgası olabilir. İnsanların yerinde kalabilmesi için alınması gerek tedbirler dahil düşüncelerimizi paylaştık.”ifadelerini kullandı.