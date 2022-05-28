Çavuşoğlu: İş birliğini ilerletmeye çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliğini ilerletme gayreti gösterdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde son dönemde kaydedilen gelişmeleri, iş birliklerini ve bölgesel konuları ele almak üzere Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi. İstanbul’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İsrail ziyareti, Filistin ile ilgili sorunlar ve Suudi Arabistan’la normalleşme süreci hakkında da El Nahyan’a bilgi verdiğini aktardı.

Ticaret, savunma sanayi, tarım, sağlık, turizm ve gıda güvenliği gibi pek çok alanda iş birliklerini ilerletmeye çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, BAE’nin Körfez bölgesinde en büyük ticaret ortağı olduğunu söyledi. 2021’de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “En az 15 milyar dolarlık yeni bir ticaret hacmi hedefi koymamız lazım” dedi. Daha önceki görüşmelerde mutabık kaldıkları kapsamlı bir ticaret anlaşmasının müzakerelerine başlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Serbest ticaret anlaşması anlamına gelecek bu anlaşmayı bu yıl bitmeden imzalamak istiyoruz” dedi. El Nahyan da, bu anlaşmanın en kısa sürede imzalanmasını umduklarını ifade ederken, Türkiye’nin, yenilenebilir enerji konusunda BAE şirketlerinin yatırım alanı olabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Al Nahyan’ı kabul etti.

‘Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konudaki tutumunu açık ve net bir şekilde ifade ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Bu iki ülkenin adaylığıyla ilgili Türkiye’nin koyduğu rezervin sebebi çok açıktır. Bu iki ülkenin PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkileri ve terör örgütlerine yaptıkları destek. Sonuçta NATO’nun güvenliği, NATO içinde dayanışma hepimiz için önemli. Biz Finlandiya ve İsveç’in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama herkesin de Türkiye’nin de meşru güvenlik endişelerini anlaması gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu ülkelerden somut beklentilerini ortaya koyan yazılı bir belgenin de İsveç ve Finlandiya heyetleriyle paylaşıldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Şimdi bu ülkelerden somut adımlar atması yönünde verdiğimiz belgeye karşı cevaplarını bekliyoruz ve bu adımların da atılması gerekiyor. Zaman içinde Türkiye’yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefikiz gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Açıkça konuşmamız lazım bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor” şeklinde konuştu.