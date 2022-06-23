Çavuşoğlu: İsrail’a geri dönüş sağlayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Şimdiden Başbakalık görevinde de üstün başarılar diliyoruz. Başbakanlık döneminde de ülkemiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bugünkü yaptığımız görüşmemizde ülkelerimiz arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığımızı tekrar teyit ettik. Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz.

Dışişleri Bakanlıkları arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler elbette önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsilcilerimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık.Görüşmelerimizde yine ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. Önümüzdeki süreçte karma ekonomi komisyonunda toplantısını gerçekleştireceğiz. Eylül ayında ya da ekim ayında İsrail tarafından iki tarih geldi. Arkadaşlarımız gerek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu gerekse Ticaret Bakanlığımız bu tarihler üzerinde çalışıyor. En kısa süre içinde İsrail’e bu tarihler konusunda geri dönüş sağlayacağız.